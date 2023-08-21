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Новосибирский девелопер приобрел право построить ЖК на территории бывшего военного госпиталя в Томске

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ООО СК «Техстрой» (Новосибирск) стало победителем аукциона ДОМ.РФ на право комплексного развития территории (КРТ) бывшего военного госпиталя в Томске площадью 3,07 га, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на протокол проведения торгов.

При начальной цене лота 15 млн рублей компания заплатит 96,6 млн рублей. В торгах также принимали участие ООО СЗ «АльфаСтройИнвест» (Томск, предложило 96,4 млн рублей) и ООО СЗ «Баланс» (Тюмень, 43,1 млн рублей).

Победитель получит участок, ограниченный улицами Сибирской, Жуковского и Алтайской, в аренду на 6,5 лет. Он обязуется построить на нем многоквартирные дома с общей минимальной площадью жилого фонда не менее 21,87 тыс. кв. метров. При этом в настоящее время на участке располагаются 14 нежилых строений площадью от 8,3 кв. метров до 4,2 тыс. кв. метров, которые инвестор должен снести за свой счет.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ несколько раз выставлял этот участок на торги. Земельный участок общей площадью 3,07 га предназначен для многоквартирной жилой застройки с использованием механизма КРТ. На территории бывшего военного госпиталя планируется строительство жилых домов высотой до 17 этажей с благоустроенными дворами.

СК «Техстрой» входит в группу «Мета» (основной владелец — Владимир Мартыненков, по данным ЕГРЮЛ). Группа «Мета» в настоящее время строит в северной части Томска другой ЖК на несколько домов — по 26 этажей в каждом. Кроме того, группа компаний возводит несколько жилых комплексов в Новосибирске.

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