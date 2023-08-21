Маски сибирских художников появятся на томских зданиях

21 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Барельефы сибирских художников, созданные в рамках фестиваля «Лики Сибири» в мае этого года, появятся на зданиях томских вузов, музеев и других культурных пространств. Уже согласовано размещение пяти масок, еще шесть — в процессе.

«Сейчас мы активно ищем и согласовываем места. Спросили у подписчиков в соцсетях, куда разместить маски — получили классный и полезный отклик», — рассказала «Томскому Обзору» менеджер по продвижению Первого музея славянской мифологии Дарья Скерневская.





В проекте приняли участие 11 художников из близлежащих регионов Сибири. На языке современного искусства они рассказали, какой богатой историей обладает сибирский край и в чем кроется его красота, изобразив свое видение на арт-объектах в виде масок. Подробнее о проекте читайте в наших материалах тут. Фестиваль уличного искусства «Лики Сибири» впервые организован в нашем городе Первым музеем славянской мифологии и новосибирским художником, автором проекта «Игра с вечностью» Юрием Шахояном совместно с продюсером Виктором Ершовым.В проекте приняли участие 11 художников из близлежащих регионов Сибири. На языке современного искусства они рассказали, какой богатой историей обладает сибирский край и в чем кроется его красота, изобразив свое видение на арт-объектах в виде масок. Подробнее о проекте читайте в наших материалах тут

Так, две маски появятся на зданиях Томского государственного архитектурно-строительного университета. Одна из них — авторства студентки вуза Полины Помеловой, другая — омской художницы Анастасии Гуровой.

Маска Полины Помеловой Фото: Серафима Кузина

Работа Анастасии Гуровой Фото: Серафима Кузина

Маска художницы из Томска Екатерины Пушниковой будет висеть на стене мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД», барельеф красноярского уличного художника Вадима Фомина (Vadim Null) появится во дворике Томского политехнического университета, маска томского уличного художника Ильи Wince Маломощенко займет свое место в пространстве «Лампочка».

Маска Екатерины Пушниковой Фото: Серафима Кузина

Слева — барельеф Вадима Фомина (Vadim Null) Фото: Серафима Кузина

Работы Ильи Wince Маломощенко Фото: Серафима Кузина

Сейчас организаторы ведут переговоры с Томским госуниверситетом, ТУСУРом, стейк-хаусом «Антрекот» и пиццерией Make Love Pizza. «Нравятся их локации!», — добавила Дарья Скерневская.



Кроме того, Первый музей славянской мифологии запустил аудиогид на сайте izi.travel. Из четырех записей слушатели узнают о создании масок «Сибирский пейзаж» Анастасии Гуровой, «Исчезающая сибирская деревня» Ильи Маломощенко, «Тотемные животные Сибири» Анастасии Помеловой, «Многоликая Сибирь» Ульяны Акимченко. Гид будет дополняться историями о других, созданных в рамках фестиваля, барельефах.

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