В Томске на Коммунальном мосту началось асфальтирование

20 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Рабочие приступили к укладке асфальта на второй половине Коммунального моста в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее предполагалось, что асфальтирование начнется 15 августа, однако из-за непогоды его пришлось отложить. Накануне техника была перевезена на объект, и сегодня работы по асфальтированию стартовали. Уточняется, что работа подрядчика будет организована в несколько смен.

В пресс-службе также уточняют, что бригады подрядчика также продолжают окраску металлоконструкций и ремонт плиты пролетного строения, устройство ливневой канализации и другие работы. Движение по обеим сторонам Коммунального моста по поручению и.о. мэра Томска Михаила Ратнера должно быть открыто в сентябре.

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