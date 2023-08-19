Новый асфальт и тротуары появятся у томских школ и детсадов

19 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

На подходах к трем школам, четырем детским садам и одному колледжу появятся новый асфальт и тротуары. Кроме того, ремонт позволит улучшить транспортную и пешую доступность для 10 школ и 15 детсадов. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, рабочие уже уложили новую плитку возле гимназии №26 на ул. Беринга. Кроме того, через эту городскую магистраль пролегает дорога воспитанников еще четырех школ — № 25, 36, 37 и гимназии №13, а также пяти детских садов — двух корпусов сада №51, дошкольного отделения школы №36, детских садов № 61, 82 и 83.

На ул. Киевской, где идет ремонт, располагается детский сад № 1, рядом в микрорайоне — школы № 4 и 40, а также детский сад №89. В конце Иркутского тракта находится Аграрный колледж и два корпуса детского сада №82, на ул. Дальне-Ключевской — детский сад №76.

На участке ул. Красноармейской расположена прогимназия «Кристина», а рядом находится Лицей №1 и детские сады №5 и №33. Школа №44 и детский сад №39 стоят на ул. Алтайской, рядом с ними есть подход к детскому саду №103. По ул. Клюева пролегает дорога людей, идущих в детские сады №83 и №102.

За прошедшую неделю в рамках нацпроекта рабочие уложили 280 кв. м новой тротуарной плитки на ул. Беринга, установили 190 м бортовых камней, провели фрезерование на съездах общей площадью почти 300 кв. м. На ул. Дальне-Ключевской специалисты за прошедшие дни обновили 200 кв. м тротуара, еще почти 400 кв. м новой плитки уложили на ул. Красноармейской.

В этом году обновление пешеходных зон пройдет на 25 тыс. кв. м вдоль улиц Красноармейская, Киевская, Беринга, Алтайская и Дальне-Ключевская.

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