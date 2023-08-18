ФАС возбудила дело против поставщика тепла в селе близ Томска за попытку закрыть единственную котельную

18 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, их архива издания

Томское управление ФАС возбудило дело в отношении поставщика тепла в селе Богашево (Томский район), который эксплуатирует единственную в селе газовую котельную — ООО «ТЭП Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что компания уведомила местные власти о том, что намерена вывести из эксплуатации котельную. Такое решение было обосновано тем, что ООО несет убытки из-за того, что не действуют механизмы компенсации выпадающих доходов и погашения задолженности за газ.

«Вывод котельной из эксплуатации повлек бы ограничение теплоснабжения для всего Богашевского поселения, поскольку иного источника теплоснабжения в населенном пункте нет», — отмечает ведомство.

По мнению антимонопольного органа, действия «ТЭП Богашево» направлены на получение дополнительной выгоды за счет компенсации расходов на эксплуатацию объектов теплоснабжения из местного бюджета в обход установленного порядка компенсации расходов. Кроме того, вывод из эксплуатации единственной котельной влечет риск нарушения прав всех потребителей тепла в Богашево.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). Рассмотрение дела назначено на 31 августа.

Село Богашево располагается в 18 км от Томска, является административным центром Богашевского сельского поселения, в которое входят 10 деревень, три поселка и три села.

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