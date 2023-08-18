Напечатанные по технологии томских ученых имплантаты применили при операции на пациентах

Первых пациентов прооперировали с использованием отечественных имплантатов для онкохирургии, разработанных учеными Томского политеха и НИИ онкологии Томского НИМЦ, сообщает пресс-служба ТПУ.



Имплантаты изготавливаются из фторсодержащих полимеров при помощи 3D-печати по данным компьютерной томографии. Технология полностью отечественная: от исходного сырья до производства готового имплантата. Исследование проводится при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

Полученные результаты позволили ученым провести ограниченные клинические испытания изделий. За полгода с использованием полностью отечественных имплантатов были прооперированы трое пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области третьей-четвертой стадий, в частности, с дефектами костей верхней челюсти.

«Челюстно-лицевая область является достаточно сложной анатомической зоной в плане костных стенок, архитектоники, поэтому очень часто бывает сложно выполнить реконструкцию за счет использования собственных тканей пациента. Поэтому оптимальным решением является именно использование индивидуальных имплантатов. Это наш первый опыт работы именно с такими изделиями, но уже полученные впечатления о материале и имплантате достаточно позитивные. Изделия легкие, их можно корректировать в условиях операционной, они достаточно легко фиксируются. Кроме того, мы можем изготавливать импланты разной пористости, что позволяет нам изменять их свойства — подвижность, гибкость и другие — в зависимости от конкретного пациента. Например, для костей носа нам нужны более тонкие и гибкие изделия. Сейчас мы наблюдаем за динамикой, планируем проводить дальнейшие испытания в данном направлении, модифицировать изделия и масштабировать технологию», — говорит заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ Денис Кульбакин.

Имплантаты на основе фторполимера обладают рядом преимуществ. Они легкие, быстро приживаются в организме, не являются противопоказанием для проведения лучевой терапии. Кроме того, технология 3D-печати позволяет подходить индивидуально к каждому клиническому случаю.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».