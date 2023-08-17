Волонтеры «Газпромнефть-Востока» помогли обновить экологическую тропу в любимом сельском парке томичей

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» и Областного государственного бюджетного учреждения «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») провели субботник на экологической тропе в любимом жителями Томска пригородном парке «Околица». Дружной компанией собрали мусор, пропололи посаженные год назад саженцы хвойных растений и обновили щепу на тропинке.

Экотропу в парке создали в 2018 году сотрудники «Облкомприроды». Здесь разместили информационные стенды о флоре и фауне региона, установили деревянные скульптуры сказочных персонажей, проложили пешеходную дорожку. В прошлом году здесь был реализован волонтерский проект при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В результате была установлена входная вывеска на экотропу, скамейки, укреплены орнаменты на стендах и высажены хвойные саженцы.

«В экологическом волонтерстве, как и в любом серьезном деле, важна стабильность. Тогда есть долговременный качественный эффект, к которому и следует стремиться при реализации волонтёрских акций. Мы второй раз вместе с партнерами из „Облкомприроды“ облагораживаем тропу „Околицы“, и нам приятно видеть порядок и системность во всем, что мы делали. Думаю, мы продолжим вести шефство над этим уютным пригородным местом, которое любят посещать томичи», — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

«Мы рады партнёрству с командой „Газпромнефть-Востока“. Наша дружба длится уже много лет, в течение которых мы реализуем различные акции: от субботника, как в минувшие выходные, до образовательных конкурсов для студентов города и области. Очень приятно, что практически все саженцы прижились. Сосны в этом плане очень прихотливые растения, и тот факт, что из 14 саженцев 13 чудесно перезимовали говорит о том, что их высаживали по правилам и с душой!», — добавила директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

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