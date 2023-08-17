Томичам расскажут, чем отличается «ну такое и так себе»

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 18 августа, в Томске пройдет лекция Филологического совета Тотального диктанта, доцента кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского государственного педагогического университета Марины Шпильман. Она расскажет о некоторых способах выражения оценки в русском языке.

Как сообщают организаторы, эксперт приедет в Томск в рамках II Сибирской школы координаторов Тотального диктанта. В течение трех дней организаторы и эксперты акции из Томска, Новосибирска, Якутска, Ленинска-Кузнецкого, Рубцовска, Колпашево и Черепаново будут обмениваться опытом, решать нестандартные практические кейсы, работать над развитие сообщества вокруг проекта и презентовать идеи городских команд.

В пятницу, 18 августа, эксперт прочтет лекцию «Так себе и ну такое: о некоторых способах выражения оценки в русском языке».

Мероприятие начнется в 18:00 в Точке кипения (пр. Ленина, 26). Попасть на лекцию можно будет только после регистрации.

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