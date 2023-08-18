Томичей приглашают на фестиваль об истории и культуре города «Сибириада»

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2023 // Фото: Сибириада

В начале сентября в Томске пройдет второй Областной краеведческий фестиваль «Сибириада». Его гостей ждут 6 открытых встреч-лекций, 5 экскурсионных программ. Кроме того, в его рамках запланировано создание 5 муралов с изображением знаменитых сибиряков в Томске и Северске, сообщают организаторы.

Фестиваль откроет лекция историка и писателя Сергея Мальцева «Первые за Уралом», которая состоится 4 сентября во внутреннем дворике Научной библиотеки ТГПУ (Герцена 66). Участники фестиваля смогут посетить и другие лекции об истории города: «Томск родина талантов», «В центре Томской истории», «Томск — столица Сибири», «„Реальный“ Томск: как зародилось и развивалось профильное образование в Томске», «Как круто жить в Томске». Лекции проведут томские краеведы, журналисты, писатели и гиды.

«Эти люди занимаются историей, изучением Томска и могут об этом хорошо и классно рассказать. Надеюсь, что с истечением „Сибириады“ таких людей станет больше», — уточнил автор проекта Константин Черенков.

Для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии по историческим местам: «Все начинается здесь!», «Европейский квартал», «Томск заходит», «Тайны главного», «Центр Томска».

В этом году по решению организаторов на муралах появятся изображения выдающихся томичей, чья деятельность напрямую связана с Томском. Среди них выпускник педагогического университета, писатель, автор цикла книг «Волшебник Изумрудного города» Александр Волков, основатель и директор Томского областного краеведческого музея Михаил Шатилов. Еще один мурал увековечит память томского писателя Сергея Заплавного, ушедшего из жизни в июне этого года.

Изображения нанесут на здания по ул. Герцена, 66, пер. Кооперативный, 2а, ул. Гагарина, 43, пр. Ленина, 30 и в Северске. Выбор мест связан с деятельностью этих личностей.

С 2023 года фестиваль получил областной статус. В планах организаторов и дальше расширять масштабы мероприятия.

«Нашей целевой должна быть молодежь. Мы работаем с ВУЗами, чтобы просветить молодежь не только из Томска, но и тех, кто приехал к нам учиться, чтобы они знали в каком крутом городе они живут», —рассказал Константин Черенков.

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