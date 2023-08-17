В Томске завершились общественные обсуждения проекта строительства здания на Набережной Ушайки
В Томске завершился этап общественных обсуждений проекта строительства здания на месте полностью разрушенного дома по ул. Набережная реки Ушайки, 6/1. По их итогам в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области поступило 10 предложений и возражений. Они опубликованы на сайте ведомства.
Свое возражение высказали представители ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника», располагающегося в доме-памятнике по ул. Набережная реки Ушайки, 6. Ссылаясь на данные Актов технического состояния поликлиники, они отмечают, что при начале строительства «с большой вероятностью существует риск дальнейшего повреждения здания». В частности, это может привести к увеличению трещин, разрушению фундамента, повреждению помещений, вплоть до полного разрушения дома. Отметим, ранее это здание принадлежало золотопромышленнику Цыбульскому.
С аналогичным возражением обратились и представители Всероссийского общества слепых, региональное отделение которого располагается в доме по ул. Набережная реки Ушайки, 6/1. Они также ссылаются на результаты экспертизы: «здание ТРОО ВОС стоит на бутовом фундаменте и строительство вблизи него приведет к разрушению». Но самой большой проблемой они называют возникающие риски для инвалидов по зрению, которые повлекут за собой строительные работы: к зданию будет невозможно проехать, будут блокированы пути эвакуации.
Своё несогласие с выводами историко-культурной экспертизы также выразила группа депутатов Думы Города Томска. Они указывают, что разработчиком и экспертом «были полностью проигнорированы установленные указанным регламентом требования к объемно-планировочным решениям реконструируемых или строящихся объектов», а «крупномашстабные пропорции фасадов, увеличенные размеры оконных проемов, внешняя облицовка желтого цвета не могут соответствовать окружающей исторической застройке». Также депутаты отмечают, что проект нарушает регламент, установленный проектом границ исторического поселения.
В свою очередь представители Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры указывают на то, что согласно Проекту исторического поселения (который проходит утверждение в Минкульте), на данном участке запрещается проведение строительных работ. Члены ВООПиК также уточняют, что несоответствие строительных материалов и габаритов будущего объекта прописанным в соответствующем Постановлении Администрации Томской области нормативам.
«Очевидно, что эксперт избирательно подошел к выбору нормативно-правовой базы для обоснования сделанных выводов, и не принял к учету нормативно-правовые акты субъекта и Правительства РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия, обязательные к исполнению», — говорится в тексте возражения.
Другую позицию представили в ООО «АКМ-3» (архитектурно-строительная мастерская). Здесь считают, что «в проектном решении грамотно применен режим адаптивной реконструкции: представлен образ исторического объекта с сохранением материала и нейтрально показан объем более поздней застройки».
ООО «Сибирский кедр», ознакомившись с результатами экспертизы отмечает, что «данный проект отражает стилизованный образ исторического объекта, который корректно сочетается с окружающей архитектурой и вписывается в общую атмосферу исторического района». Кроме того, «реконструкция данного здания вызывает интерес со стороны бизнес-сообщества, которое видит большой потенциал для развития в этом проекте. Эффективное использование пространства, учет требований экологичности и комфорта — все это обеспечивается правильным применением грамотного режима работы на всех этапах реализации проекта».
В своем предложении также неназванное физлицо-участник обсуждений выражает радость от того факта, что «в исторической части города исчезают заброшенные пустыри, огороженные неприятными заборами, а на их месте появляются стилизованные здания». С ним солидарны еще двое авторов предложений, направленных в профильный комитет.
Проект предусматривает строительство здания одно крыло которого будет трехэтажным (высотой 13,5 метров), второе — четырехэтажным (высота 17,5 метров). Заказчиком выступает томский бизнесмен Алексей Альпет. Предполагается, что в здании будет размещен офис его компании «Сибирский кедр».
На сегодняшний день на участке предполагаемого строительства — на углу улицы Набережная реки Ушайки и пер. Пионерский, находятся остатки фундамента зданий постройки середины прошлого века.
Подробнее ознакомиться с возражением можно на сайте профильного комитета.
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