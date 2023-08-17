В Томске завершились общественные обсуждения проекта строительства здания на Набережной Ушайки

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершился этап общественных обсуждений проекта строительства здания на месте полностью разрушенного дома по ул. Набережная реки Ушайки, 6/1. По их итогам в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области поступило 10 предложений и возражений. Они опубликованы на сайте ведомства.

Свое возражение высказали представители ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника», располагающегося в доме-памятнике по ул. Набережная реки Ушайки, 6. Ссылаясь на данные Актов технического состояния поликлиники, они отмечают, что при начале строительства «с большой вероятностью существует риск дальнейшего повреждения здания». В частности, это может привести к увеличению трещин, разрушению фундамента, повреждению помещений, вплоть до полного разрушения дома. Отметим, ранее это здание принадлежало золотопромышленнику Цыбульскому.

Здание стоматологии, которое может пострадать от строительства Фото: Серафима Кузина

С аналогичным возражением обратились и представители Всероссийского общества слепых, региональное отделение которого располагается в доме по ул. Набережная реки Ушайки, 6/1. Они также ссылаются на результаты экспертизы: «здание ТРОО ВОС стоит на бутовом фундаменте и строительство вблизи него приведет к разрушению». Но самой большой проблемой они называют возникающие риски для инвалидов по зрению, которые повлекут за собой строительные работы: к зданию будет невозможно проехать, будут блокированы пути эвакуации.

Во дворах в районе будущей стройки Фото: Серафима Кузина

Своё несогласие с выводами историко-культурной экспертизы также выразила группа депутатов Думы Города Томска. Они указывают, что разработчиком и экспертом «были полностью проигнорированы установленные указанным регламентом требования к объемно-планировочным решениям реконструируемых или строящихся объектов», а «крупномашстабные пропорции фасадов, увеличенные размеры оконных проемов, внешняя облицовка желтого цвета не могут соответствовать окружающей исторической застройке». Также депутаты отмечают, что проект нарушает регламент, установленный проектом границ исторического поселения.

Во дворах в районе будущей стройки Фото: Серафима Кузина

В свою очередь представители Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры указывают на то, что согласно Проекту исторического поселения (который проходит утверждение в Минкульте), на данном участке запрещается проведение строительных работ. Члены ВООПиК также уточняют, что несоответствие строительных материалов и габаритов будущего объекта прописанным в соответствующем Постановлении Администрации Томской области нормативам.

«Очевидно, что эксперт избирательно подошел к выбору нормативно-правовой базы для обоснования сделанных выводов, и не принял к учету нормативно-правовые акты субъекта и Правительства РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия, обязательные к исполнению», — говорится в тексте возражения.

Четырехэтажное крыло здание будет возвышаться над зданием, где был открыт первый в Сибири книжный магазин Макушина Фото: Серафима Кузина

Другую позицию представили в ООО «АКМ-3» (архитектурно-строительная мастерская). Здесь считают, что «в проектном решении грамотно применен режим адаптивной реконструкции: представлен образ исторического объекта с сохранением материала и нейтрально показан объем более поздней застройки».

ООО «Сибирский кедр», ознакомившись с результатами экспертизы отмечает, что «данный проект отражает стилизованный образ исторического объекта, который корректно сочетается с окружающей архитектурой и вписывается в общую атмосферу исторического района». Кроме того, «реконструкция данного здания вызывает интерес со стороны бизнес-сообщества, которое видит большой потенциал для развития в этом проекте. Эффективное использование пространства, учет требований экологичности и комфорта — все это обеспечивается правильным применением грамотного режима работы на всех этапах реализации проекта».

Фото: Серафима Кузина

В своем предложении также неназванное физлицо-участник обсуждений выражает радость от того факта, что «в исторической части города исчезают заброшенные пустыри, огороженные неприятными заборами, а на их месте появляются стилизованные здания». С ним солидарны еще двое авторов предложений, направленных в профильный комитет.

Проект предусматривает строительство здания одно крыло которого будет трехэтажным (высотой 13,5 метров), второе — четырехэтажным (высота 17,5 метров). Заказчиком выступает томский бизнесмен Алексей Альпет. Предполагается, что в здании будет размещен офис его компании «Сибирский кедр».

На сегодняшний день на участке предполагаемого строительства — на углу улицы Набережная реки Ушайки и пер. Пионерский, находятся остатки фундамента зданий постройки середины прошлого века.

Подробнее ознакомиться с возражением можно на сайте профильного комитета.

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