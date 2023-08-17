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Завтра в центре Томска откроется выставка пожарной техники

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Завтра, 18 августа, в Томске перед Театром драмы будет развернута специализированная пожарная выставка, приуроченная к 204-летию пожарной охраны региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, в экспозиции будут представлены 6 образцов раритетной техники, 2 современные автоцистерны и 5 водяных насосов прошлых лет. Кроме того, томичам покажут обмундирование и снаряжение пожарных.

Помимо выставки гостей мероприятия ждут конкурсы для детей и взрослых: сбивание мишени напором воды из пожарного рукава, надевание боевой одежды пожарного и другие.

Выставка стартует в 13.00.

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