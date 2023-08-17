В Томске на сутки перекроют железнодорожный переезд на ул. Водяной
17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания
Сегодня вечером, 17 августа, в Томске на сутки перекроют железнодорожный переезд по ул. Водяная в районе здания №78а станции Томск-Грузовой.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы, 18 августа. В это время ОАО «РЖД» будет выполнять капремонт путей и подходов автомобильной дороги.
Во время перекрытия движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.
Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».