В Томске на сутки перекроют железнодорожный переезд на ул. Водяной

17 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Сегодня вечером, 17 августа, в Томске на сутки перекроют железнодорожный переезд по ул. Водяная в районе здания №78а станции Томск-Грузовой.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать с 22.00 четверга до 22.00 пятницы, 18 августа. В это время ОАО «РЖД» будет выполнять капремонт путей и подходов автомобильной дороги.

Во время перекрытия движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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