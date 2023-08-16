Экс-замглавы томского УФСИН осужден по делу о взятках

16 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска признал бывшего первого заместителя начальника регионального управления ФСИН Александра Зорина виновным по делу о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Зорин признан виновным (...) Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 1 месяц в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком 5 лет, со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением специального звания «полковник внутренней службы», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, по версии следствия, Зорин совершил ряд преступлений с ноября 2012 года по октябрь 2020 года, являясь начальником исправительной колонии №4, и с октября 2020 года по июнь 2021 года, находясь в должности первого замначальника регионального управления ФСИН.

Так, по данным СКР, с января 2020 года по июнь 2021 года он знал, что в колонии незаконно работают цеха по производству сувениров и металлообработке, на которых были задействованы осужденные, но бездействовал из корыстной заинтересованности.

Кроме того, по версии следствия, Зорин не препятствовал провозу на территорию колонии средств связи и комплектующих к ним, за что, вымогая, систематически получал от двух осужденных взятки на сумму чуть менее 2 млн рублей.

Фигуранту инкриминировали ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие путем вымогательства в особо крупном размере).

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