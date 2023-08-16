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В Томске до субботы перекроют часть Московского тракта

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Завтра утром, 17 августа, специалисты СП «Тепловые сети» планируют начать работы по замене участка квартальных теплосетей под проезжей частью Московского тракта, сообщает пресс-служба АО «Томск РТС».

В ходе ремонта специалистам предстоит заменить изношенный участок трубопровода, на котором в ходе проведения гидравлических испытаний выявлен дефект. Предполагается, что это позволит восстановить горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка, и избежать развития аварийной ситуации зимой.

На время проведения работ — с 09.00 четверга, 17 августа, до 20.00 субботы, 19 августа — будет ограничено движение транспорта по улице Московский тракт на участке от Базарного переулка до ул. Максима Горького.

Томичей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов передвижения и заранее выбирать объездные пути.

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