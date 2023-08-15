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В выходные в Томском районе изменится схема движения

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В дни «Праздника топора», с 18 по 20 августа, в Томском районе изменится схема движения транспортных средств на дорогах регионального значения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, движение автотранспорта через село Зоркальцево будет односторонним по направлению от кольцевой развязки до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по направлению к Шегарскому тракту (гостиничному комплексу «Странник»). Двустороннее движение сохранится на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.

Для посетителей «Праздника топора» будут организованы две автостоянки: на Шегарском тракте у входа в парк «Околица» и на подъезде к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца. За соблюдением режима будут следить сотрудники ГИБДД.

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