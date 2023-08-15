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В Томске впервые пройдет фестиваль кофе «Чашка кофею»

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В воскресенье, 20 августа на площади перед СФТИ состоится фестиваль «Чашка кофею», организованный арт-пространством «Zalisha». Мероприятие посвящено кофе и культуре его потребления, сообщают организаторы.

Томичи смогут принять участие в тематических мастер-классах по кофейной живописи, изготовлению тематических коктейлей, росписи керамических кружек и тарелок. Для всех желающих пройдут танцевальные мастер-классы по фламенко, латине и соло-джазу.

В рамках фестиваля впервые состоится выступление артистки кукольного театра «2+Ку» вне пространства театра. Мария Михалёва представит героя Енота.

Также в течение всего дня на мероприятии будут выступать музыкальные группы и исполнители: «Вишневый Эль», «Саксофон и Гитара», «Пикник на обочине», «Неоркестр», Vlad Shoky и др.

Завершит фестиваль световое шоу от «Помпеи шоу» и выступление диджея.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 22.00.

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