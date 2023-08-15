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Томская каратистка взяла «золото» на II Играх стран СНГ

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Воспитанница Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и школы карате «Орион» Сунита Халимова стала обладательницей «золота» на чемпионате, который прошёл в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба регионального Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту, спортсменке удалось выиграть пять поединков подряд с представительницами Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и России.

В последний соревновательный день, 13 августа, состоялись состязания по карате, в которых приняли участие спортсмены из 11 стран. В финале томичка смогла обыграть спортсменку из Узбекистана со счетом 9-1 и поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории «свыше 68 килограммов». Тренером спортсменки является Виктор Бельц, основатель школы карате «Орион».

Всего на II Играх стран СНГ боролись за звания лучших более трёх тысяч участников из стран Содружества, а также спортсмены из Египта, Ирана, Китая, Кубы, Ливана и Малайзии.

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