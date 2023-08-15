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Почти 40 почтовых отделений Томской области начали выдавать заказы Ozon

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В отделениях Почты России можно будет получить заказы из маркетплейса Ozon, сообщает пресс-служба УФПС Томской области.

На сегодняшний день в регионе работают 39 таких офисов. Из них 20 расположены в Томске, семь — в Северске, два — в Стрежевом, по пять — в Колпашеве и Асине.

В дальнейшем планируется распространить такой формат доставки на 54 почтовых офиса региона. Тогда получать заказы с маркетплейса смогут клиенты ещё нескольких отделений Северска и Стрежевого, а также жители сельских населённых пунктов Томского, Шегарского, Кожевниковского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчановского, Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Первомайского районов.

Выбрать доставку в отделения Почты России клиенты могут при оформлении заказа Ozon. Чтобы забрать покупку, клиенту потребуется только показать штрих-код из мобильного приложения маркетплейса или назвать номер заказа.

Обслуживать клиентов Ozon в почтовых отделениях будут в приоритетном порядке — для этого в меню электронной очереди появится раздел «забрать заказ Ozon».

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