Шесть деревьев упало в Томске за минувшие выходные

14 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В прошедшие выходные из-за непогоды в Томске упало шесть деревьев и три ветки. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба мэрии, упавшие деревья и ветки убирают подрядчики мэрии и городские службы. Так, к утру были убраны упавшие деревья по ул. Басандайская и пр. Фрунзе.

«Крупные ветки бригады оперативно убрали по ул. Пролетарская. Еще одно дерево упало на ул. Говорова, сейчас подрядчики мэрии его распилили и вывезли. Упавшее дерево возле здания на пр. Кирова утром переместили на технический тротуар, чтобы оно не затрудняло движение. В течение дня рабочие погрузят его в спецмашину и вывезут», — говорится в сообщении.

Томичи могут сообщить о последствиях непогоды по телефону оперативно-дежурной службы города 005.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра томичей ждут ливни.

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