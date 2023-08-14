Завтра томичей ждут ливни

14 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Завтра, 15 августа, и ночью 16 августа томичей ждут дожди, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Сохранятся дожди, местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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