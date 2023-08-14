В Томске до 17 августа изменилась схема движения автобусов по ул. О. Кошевого

14 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Схема движения автобуса №9 изменена в Томске до четверга, 17 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением работ по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2 А по ул. О. Кошевого на участке от пер. Курский до пр. Фрунзе. Предполагается, что они будут проходить до 20.00 четверга, 17 августа.

В это время автобусы маршрута №9 будут двигаться по следующей схеме: ул. Сибирская — ул. Л. Толстого — пр. Фрунзе — далее по маршруту.

Движение остального транспорта будет осуществляться по временным знакам дорожного движения.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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