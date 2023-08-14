18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске до 17 августа изменилась схема движения автобусов по ул. О. Кошевого

Дороги, Общественный транспорт, Томские новости, общественный транспорт движение интересные новости Томска В Томске до 17 августа изменилась схема движения автобусов по ул. О. Кошевого

Схема движения автобуса №9 изменена в Томске до четверга, 17 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением работ по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 2 А по ул. О. Кошевого на участке от пер. Курский до пр. Фрунзе. Предполагается, что они будут проходить до 20.00 четверга, 17 августа.

В это время автобусы маршрута №9 будут двигаться по следующей схеме: ул. Сибирская — ул. Л. Толстого — пр. Фрунзе — далее по маршруту.

Движение остального транспорта будет осуществляться по временным знакам дорожного движения.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томских абитуриентов приглашают на «Политех Live»

20 июля 2023
Томские новости

Сбер поучаствовал в запуске просветительского проекта «Исторический Томск»

21 июля 2023
Томские новости

Томск стал чемпионом по количеству заявок на участие в кинофестивале

20 июля 2023
Томские новости

Томский стейк-хаус «Антрекот» открыл летник с контактным баром и фудтраком

2 августа 2023
Томские новости

За год в Томской области стало больше бобров и меньше белок

18 июля 2023
Томские новости

«Ростелеком» «присмотрит» за сетью томских аптек

10 августа 2023
Томские новости

Томичей просят помочь в обустройстве подземных переходов

7 августа 2023
Томские новости

Сегодня в центре Томска загорелся тягач с прицепом

19 июля 2023
Томские новости

Сегодня в Томске стартует фестиваль региональной гастрономии «Тайгастро»

1 августа 2023
<