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Сегодня по Томской области ожидаются сильные дожди

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Сегодня, 13 августа, по Томской области ожидаются сильные дожди и ливни, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

«По Томской области ночью и днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, при грозах сильные дожди и ливни», — говорится в сообщении.

Уточняется, в Томске столбик термометра поднимется днем до +18 °С, ночью — до +12 °С. Ветер северо-западный 2-7 м/с, с порывами — до 12 м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят помнить о мерах безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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