В Томске возобновилось движение трамваев №1 и №2

12 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Вчера, 12 августа, в Томске возобновилось движение трамваев по маршруту №1 и №2. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Трамвайно-троллейбусное управление, подрядчики завершили ремонт путей на проспекте Кирова.

Напомним, что в конце июня рабочие начали демонтаж рельсов и шпал с проезжей части для их последующей замены. Предполагалось, что ремонт завершится до третьего августа, но из-за проблем с поставками материалов, объект был сдан позднее срока. За это к подрядчикам будут применены штрафные санкции.

И.о. мэра Михаил Ратнер поручил в ближайшие дни закончить работы. Отслеживать выполнение его распоряжения должна специальная комиссия во главе с заместителем мэра по благоустройству.

«Трамвай — это самый томский вид общественного транспорта. Каждый год мы закладываем средства на ремонт путей, и в этом году привели в порядок более 3 км трамвайных путей на одном из центральных проспектов города. Мы видим, что фактически работы здесь завершены. <...> Вместе с тем остается ряд недоработок, которые подрядчики должны будут исправить. Прежде всего они касаются благоустройства после проведенных работ», — сказал и.о. мэра.

Добавим, что ремонт трамвайных путей по пр. Кирова на участке от дома №3Б до дома №37 работы выполнило томское ООО «Транссервис». На участке от дома №39 до дома №51 стр. 15 — новосибирская компания «СМП54». Отмечается, что работы обошлись городскому бюджету порядка 90 млн рублей.

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