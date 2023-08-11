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Выбор подрядчика предпроектных работ для строительства третьего моста через Томь приостановлен

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Определение подрядчика по объявленному администрацией Томска конкурсу на разработку проекта планировки третьего моста через реку Томь и обоснованию инвестиций приостановлено по жалобе ООО «Автодор — Торговая площадка» («Автодор — ТП», Москва), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

В своей жалобе «Автодор — ТП» указал, что заказчик (администрация Томска) для участников конкурса установил дополнительные требования о наличии опыта, членстве в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и праве осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда.

Кроме того, по мнению ООО, для рассмотрения заявок заказчик установил критерий о наличии финансовых и материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации. При этом «Автодор — ТП» считает, что этот критерий не предусматривает оценку опыта работ, являющихся предметом закупки.

«Заказчик не предусматривает оценку опыта выполнения работ по подготовке проектов планировки, проектов межевания и при этом считает возможным оценить опыт по разработке проектной документации. Дополнительно заказчик указывает, что будут оцениваться работы только в отношении крупных инвестиционных проектов, однако не раскрывает, что он понимает под определением „крупный“», — приводятся в жалобе слова гендиректора ООО Ирины Комковой.

В жалобе «Автодор — ТП» просит провести внеплановую проверку закупки, а также выдать мэрии Томска предписание о внесении изменений в конкурсную документацию. Заседание комиссии по рассмотрению жалобы запланировано на 14 августа — в этот день завершается прием заявок на участие в конкурсе.

ООО «Автодор — Торговая площадка», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2013 году. Компания является оператором электронной площадки «Автодор — ТП».

Как сообщалось, в конце июля мэрия Томска объявила открытый конкурс на разработку проекта планировки третьего моста через реку Томь и проектной документации по обоснованию инвестиций в строительство моста.

В рамках работ подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, обосновать инвестиции в строительство третьего моста, разработать проект планировки и проект межевания территории. При этом победитель конкурса должен разработать не менее трех вариантов моста и подходов к нему.

После разработки инвестпроекта власти города примут решение о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство моста. Также проект позволит «дать ответ на вопрос о необходимости строительства третьего мостового перехода и подходов к нему».

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 165 млн рублей, все работы должны завершиться к 2025 году.

О необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов». Власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

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