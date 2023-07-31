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Томск объявил тендер на проект планировки третьего моста через Томь

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Администрация Томска объявила открытый конкурс на разработку проекта планировки третьего моста через реку Томь и проектной документации по обоснованию инвестиций в строительство моста, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой сайт госзакупок.

В рамках работ подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, обосновать инвестиции в строительство третьего моста, разработать проект планировки и проект межевания территории. При этом победитель конкурса должен разработать не менее трех вариантов моста и подходов к нему.

После разработки инвестпроекта власти города примут решение о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство моста. Также проект позволит «дать ответ на вопрос о необходимости строительства третьего мостового перехода и подходов к нему».

При этом, согласно представленной в документации схеме, на правом берегу мост предполагается строить в створе Водяной улицы, вблизи территории бывшей карандашной фабрики, где в настоящее время строится форум-центр «Сибагро». На левом берегу подходы к мосту разместятся в поселке Нижний Склад и далее соединятся с Левобережной дорогой на окраине села Тимирязевское в створе Старо-Трактовой улицы.

Все работы должны быть завершены к 2025 году. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 165 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа, итоги предполагается подвести 17 августа. Источником финансирования выступит бюджет Томска.

О необходимости строительства третьего моста через реку Томь из-за активного развития левобережья губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял в августе 2022 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поручил правительству совместно с властями региона реализовать планы по строительству моста в 2023–2027 годах. Он также поручил определить источники финансирования строительства моста, «в том числе рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов». Власти региона оценивали строительство моста в 42 млрд рублей.

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