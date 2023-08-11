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Тульская компания планирует восстановить третий томский «дом за рубль» на ул. Гоголя

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В Томске на аукцион по продаже права аренды двухэтажного «дома за рубль» по ул. Гоголя, 18/1 заявился только один участник. Им стала производственно-коммерческая фирма «Улдуз» из Тулы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по действующему законодательству этой компании будет предложено заключить договор на аренду дома по начальной аукционной цене (около 79 тыс. руб.).

Уточняется, что для ПКФ «Улдуз» дом на Гоголя станет третьим, взятым в аренду на 49 лет. Ранее тульская фирма арендовала здания по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7.

Напомним, что дом по ул. Гоголя, 18/1 площадью 241 кв. м. уже не в первый раз выставляется на торги. В 2018 году право аренды «дома за рубль» получала фирма ООО «СтройСервис», но она не справилась с проектом, и договор с ними был расторгнут. Позже, в 2020 году, по результатам аукциона его должны были передать в аренду ООО «УК ТИСК», компании томского предпринимателя Александра Беляева. В ноябре 2022 года стало известно, что этот дом готово взять в аренду за 73,8 тыс. рублей в год ООО «Сибирь Энергоресурс».

В настоящее время, по сообщению мэрии, с начала 2023 года уже 14 «домов за рубль» обрели своих инвесторов-арендаторов. С начала действия проекта — 49 домов.

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