Еще два деревянных здания Томска нашли своих арендаторов в рамках программы «Дом за рубль»

10 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: ул. Гоголя, 18/1, из архива издания

Будущие арендаторы двух деревянных домов по улицам Советской, 89 и Гоголя, 18/1, входящих в перечень проекта «Дом за рубль», определились в ходе торгов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, желание восстановить деревянный двухэтажный дом на ул. Советской, 89 общей площадью около 300 кв. м. изъявило ООО «Светлая полоса». Начальная цена арендной платы за год составит почти 109 тыс. рублей. Ранее этот дом попал в проект «Арт-консервация», в рамках которого волонтеры раскрасили его окна.

Дом по ул. Гоголя, 18/1 площадью 241 кв. м. готово взять в аренду за 73,8 тыс. рублей в год ООО «Сибирь Энергоресурс». Это здание уже не в первый раз выставляется на торги. В апреле 2018 года право аренды здания получило ООО «СтройСервис», но не справилось с проектом, и договор с ними был расторгнут. Позже, в 2020-м, по результатам аукциона оно было передано ООО «УК ТИСК», компании томского предпринимателя Александра Беляева.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Всего с начала 2022 года, с учетом результатов сегодняшних торгов, арендаторов-инвесторов обрели 9 «домов за рубль». Ранее администрация Томска заключила договора на аренду и восстановление домов по ул. Кононова, 4, ул. Никитина, 2а, пл. Соляная, 9, ул. Студгородок, 7, ул. Красноармейская, 75, пер. Батенькова, 11, пр. Ленина, 23/1.

На сегодняшний день в рамках проекта «Дом за рубль» арендаторам передано 35 домов. После заключения договоров аренды с инвесторами этот список пополнится еще двумя.

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