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В Томске прошла арт-консервация окон дома на ул. Советской

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В субботу, 3 сентября, в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию» прошла арт-консервация окон дома по ул. Советской, 89. Мероприятие проводило ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» (юридически оформившееся волонтёрское движение «Том Сойер Фест Томск») совместно с арт-проектом «Васильев вечер» и РОО Национально-культурная автономия белорусов в Томской области.

Все желающие могли принять участие в росписи под руководством иллюстратора Ольги Нечаевой, послушать лекцию о художественных традициях народной вышивки, поучаствовать в концерте арт-проекта «Васильев вечер» и пробовать традиционные белорусские блюда.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Серафима Кузина

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