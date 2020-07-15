Еще четыре: кто получил право аренды «домов за рубль» на Гоголя, Московском тракте и Шишкова?

15 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Еще три «дома за рубль» в Томске передадут в аренду под восстановление по результатам торгов, состоявшихся 13 июля. Это три объекта исторической среды по адресам ул. Гоголя 50/1 и Гоголя 18/1, а также вновь выявленный объект культурного значения на ул. Шишкова, 8. Четвертый дом по адресу Московский тракт, 7, передадут инвестору по итогам торгов, прошедших 8 июля 2020 г.

Право аренды жилого деревянного дома второй половины XIX века по Шишкова, 8 получил Максим Бернгард. Площадь двухэтажного здания — 221,3 кв., оно является выявленным объектом культурного

наследия. Начальная цена аукциона в размере годовой арендной платы составила 74 994, 12 руб.

Здания на ул. Гоголя 50/1 и 18/1 по результатам аукциона будут переданы в аренду ООО «УК ТИСК», компании томского предпринимателя Александра Беляева. Он известен проектами, связанными с добычей песчано-гравийной смеси на Кандинском месторождении (сегодня — дочерняя структура ТДСК), культивированием дикоросов, микрорайона «Заповедный» на Синем Утесе, а также проекта по золотодобыче в Томской области.

Гоголя, 50/1 Фото: Игорь Фаткулин

Деревянное двухэтажное нежилое здание по ул. Гоголя, 50/1 общей площадью 293,5 кв. м. ранее имело деревянный шпиль на крыше. Начальная цена аукциона в размере годовой арендной платы составила 97 982,04 рублей. Оно относится к небольшой усадьбе из трех домов, в которую входят здания под номерами 50, 50/2, 50/1, рядом находится памятник — дом 52. Три из них — деревянные, два расселены, кирпичное двухэтажное здание не расселено, но находится в аварийном состоянии.

Гоголя 50/1 — Дом со шпилем, слева — дом №50, 1960–1970-е годы. Видны деревянные тротуары вдоль здания. Фото: Павел Коханенко

Здание по Гоголя, 18/1 повторно было выставлено на торги — в апреле 2018 года ООО «СтройСервис» уже получало право аренды здания, но не справилось с проектом, и договор с ними был расторгнут.

Гоголя, 18/1 Фото: Игорь Фаткулин

На 2-х этажное деревянное здание площадью 323,4 кв.м. на Московском тракте, 7 претендовало сразу 4 участника — предприниматели Игорь Розмыслов и Ольга Денисенко, местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар г. Томска» и ООО «Опора Строй Сервис». В результате, итоговая сумма за право аренды превысила полтора миллиона рублей в год. Здание будет восстанавливать ООО «Опора Строй Сервис». Инвестор уже подтвердил свои намерения.

Московский тракт, 7 Фото: Администрация г. Томска

Ранее самым «дорогим» объектом — участником программы «Аренда за рубль» стал дом на пр. Кирова, 27а, который изначально был передан в аренду за сумму порядка 500 тысяч рублей в год. Но в настоящее время ремонтные работы на нем уже завершены и инвестору установлены максимальные льготы. В частности плата за пользование объектом недвижимости составляет для предпринимателя 1 рубль в год.

Напомним, муниципальная программа «Аренда за рубль» стартовала в Томске в 2016 году. В ее рамках инвесторам передают в аренду на 49 лет старинные дома, которые предлагается отремонтировать за свой счет, сохранив исторический облик и аутентичность здания. Далее арендатор получает льготу по аренду — он платит 1 рубль в год и может использовать здание и как жилое, и как нежилое помещение. В мэрии отмечают, что интерес к восстановлению объектов деревянной архитектуры в предпринимательской среде Томска растет. За 5 лет планировалось передать инвесторам для восстановления не менее 50 зданий.

На сегодняшний день в рамках проекта «Аренда за рубль» инвесторам переданы уже 34 дома (33 деревянных и одно каменное здание), в числе которых памятники федерального и регионального значения и один выявленный объект культурного наследия. Все находятся в разных стадиях восстановления. На пяти домах некоторых работы уже завершены, из них четыре получили полную льготу по аренде, в двух заработали офисы томских компаний — «Новохим» и Code. Еще на семи зданиях ведутся работы, по шести готовы и утверждены проекты, по семи ведется подготовка проектной документации.

Следующие торги на право аренды «домов за рубль» состоятся в Томске 22 июля. На них будет выставлено здание по пр. Ленина, 23/1. Там стартовая цена составит 180 204, 84 рубля.

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