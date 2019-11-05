Золотые места. Кто и когда пытался «залезть» на территорию Ларинского заказника

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Иван Керчев

В середине сентября этого года провалом завершилась очередная попытка вмешаться в жизнь Ларинского заказника.

Группа компаний «ТИСК» планировала провести георазведку, а в дальнейшем — добывать золото карьерным методом на Батуринском участке недр, который частично расположен на территории буферной зоны Ларинского заказника. Для этого спорную территорию предполагалось лишить статуса охраняемой.

Это вызвало резонанс в СМИ, протест со стороны департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, а итогом стала инициированная природоохранной прокуратурой проверка, которая поставила в деле точку: все работы на территории заказника — незаконны.

Это не первый раз, когда территория Ларинского заказника становилась источником новостной повестки дня. Кто, как и насколько успешно пытался попасть в заказник подобным образом — в нашем материале.

Адам и райский уголок

Фото: Татьяна Черникова

История Ларинского заказника начинается в 1993 году. Своим появлением он обязан Александру Адаму, экологу и профессору кафедры экологического менеджмента НИ ТГУ, в прошлом занимавшего должность начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Однажды, где-то 93 году, в Вершинино мне посоветовали сходить на охоту к бывшей деревне Ларино. Я и пошёл: осень, снег по колено. Посмотрел, красотища: там заканчиваются самые северные отроги горной цепи Кузнецкого Алатау. Такого больше нигде нет. А река Тугояковка, с учётом выводов каменных отложений, в том числе вулканической породы, не что иное, как геологический разлом, — вспоминает Александр Мартынович, — это уникальное место, и красивое, и интересное.

Фото: Татьяна Черникова

Идея создать заказник, который защищал бы это место от внешнего влияния, родилась именно тогда.

Будучи в то время председателем областного комитета по охране окружающей среды, Адам начал действовать, и идею о создании особой охраняемой территории вскоре вынесли на обсуждение совета народных депутатов Томского района. Депутаты предложение одобрили.

Уже летом 1993 года, с учётом всех согласований от заинтересованных ведомостей — лесников, земельщиков и администрации Томского района — вышло распоряжение губернатора Томской области о создании Ларинского заказника.

Сегодня Ларинский заказник — это больше полутора тысяч гектаров дикой, практически нетронутой человеком природы, одно из красивейших мест в Томской области. Здесь растут кедры, пихты, осины, берёзы и сосны, встречаются растения и животные, занесённые в Красную книгу Томской области, а некоторые виды — ещё и в Красную книгу Российской Федерации.



Территорию заказника окружает буферная зона — шесть с половиной тысяч гектаров земли — которая защищает его от влияния внешнего мира. Именно с неё и начнётся сегодняшний рассказ об основных «нарушителях» режима посещения территории.

Где нашли золото?

Фото: Татьяна Черникова

Участок площадью около пяти сотен гектаров, выступающий в сторону Батурино, повторяет изгибы территории заказника. Живописное место, несколько памятников природы в округе, есть животные и растения из Красной книги.

Именно здесь располагается часть того участка, на котором группа компаний «ТИСК» планировала добывать золото.

— Это в охранной зоне заказника: если идти от реки Тугояковка, свернуть влево, то рядышком найдутся скальные обнажения. В своё время там работала экспедиция с международным участием. Искали золото и чего-то там нашли: одна тысячная грамма на тонну. И Беляев — директор «ТИСК» — эту идею подхватил, добывать там золото, — рассказывает Александр Мартынович.

Адам и профессора-геологи из ТГУ, с которыми в своё время обсуждался этот вопрос, единогласно пришли к выводу: пусть «золотишко» остаётся там, где оно лежит. Добывать его было бы экономически невыгодно, а урон, нанесённый ландшафту вокруг, был бы катастрофическим.

Фото: Татьяна Черникова

— Представим: рядом с речкой роют глубокий котлован. Вопрос: что с ней станет? Река будет уходить в этот закрытый водоём. А что такое Тугояковка? Все смотрят, речка да речка. Это, на самом деле, единственная река в мире, находящаяся в зоне 30 километров от крупного города, Томска в нашем случае, из которой можно пить воду. Таких рек в зоне влияния крупных городов больше нет, — рассказывает Адам.

Рядом также располагается памятник природы, «Звёздный ключ» («Дызвездный ключ»): с глубины четырёх километров бьёт чистая, пригодная для питья вода, образуя небольшой естественный водопад на выходе.

— Местные постоянно туда приезжают набирать воду. Востребованность есть, вода полезная, да и сам как водно-геологический объект этот родник очень ценен. Рядом, кстати, образовалось болото, в котором геологам политехнического университета удалось найти останки мамонта. До конца там всё не исследовано, и что-то ещё вполне можно найти, — подводит итог Александр Мартынович.

Золотые горы, опять

Фото: Татьяна Черникова

Этот случай берёт начало ещё в ноябре 2012 года, когда ООО «Спортивный круглогодичный комплекс «Том-Ски Альпы» заключили договор аренды лесного участка в Томском лесничестве. Того же самого участка, который является частью Ларинского заказника, и на котором уже в 2019 году найдёт золото группа компаний «ТИСК».

Евгений Мурзаханов, волонтёр экологического центра «Стриж» и эксперт ОНФ, не считает, что история повторяется случайно.

— Если в целом брать Ларинский заказник, то все попытки вывести оттуда какую-то территорию касаются этой «поляны». Это территория недалеко от дороги, доступная для транспорта, рядом есть линия электропередач, — поясняет Евгений Булатович, — моя личная точка зрения: под разными предлогами хотят оформить землю и построить там какие-нибудь коттеджи.

Фото: Татьяна Черникова

Планы у «Том-Ски Альпы» в то время были масштабные: на выбранном месте планировали построить круглогодичный горнолыжный курорт, который создал бы несколько сотен рабочих мест, и в целом, пошёл только на пользу экономическому состоянию области.

Проект предполагал постройку горнолыжных спусков и канатных дорог, а также прокладку ЛЭП для обеспечения энергией канатных дорог и освещения спусков.

— «Альпы» параллельно с заключением договора аренды решали вопрос по изменению категории земель на этой поляне. Но мы тогда подняли шум, написали жалобу в прокуратуру, и прокуратура через суд добилась признания договора аренды лесного участка ничтожным, что по сути означало нашу победу, — рассказывает Мурзаханов.

После этого, «Том-Ски Альпы» подали апелляцию, но и она прошла не в их пользу. В кассационном порядке обжаловать решение они не стали, что и поставило жирный крест на всех планах по постройке горнолыжного курорта в районе Ларинского заказника.

Досадные неприятности

Фото: Татьяна Черникова

Пока «ТИСК» и «Том-Ски Альпы» остаются единственными, кто намеренно пытался попасть на территорию Ларинского заказника и зашёл в этом дальше обычных планов. Впрочем, предложений сделать что-то с землей, со слов Александра Адама, в своё время было немало.

— Были предложения ещё в том веке построить на территории заказника базы для развития туризма. Поскольку я тогда был начальником департамента, и всё было в моих руках, я сказал: «Нет проблем, но учтите: нельзя чужую собственность располагать на государевой земле. Заказник регионального значения, он областной, и то, что вы там построите, будет областной собственностью». После этого они уходили, — смеется Александр Мартынович.

Заказник не лишён и своих, «вечных» проблем, которые в той или иной степени сопровождают каждое место с подобным статусом: браконьеров, которые незаконно охотятся или рубят лес на охраняемой территории, и незаконных туристов, оставляющих после себя мелкие свалки и костровища.

Последняя, нерешённая проблема

Фото: Татьяна Черникова

Не являющийся «вторжением» в том смысле, в котором таковыми были прошлые попытки, этот случай является скорее стихийным, спонтанным событием.

Уже третий год подряд на территории буферной зоны заказника продолжают расти горы мусора: две свалки разрослись настолько, что убрать их вручную уже не представляется возможным. Более мелкие свалки возникают тут и там в районах, близких к населённым пунктам.

— Если кратко, была помойка у охранной зоны. Её [в 2016] выкупила компания «Чистый мир», Росприроднадзор стал их постоянно штрафовать, и свалку вообще закрыли. Из-за этого населению мусор девать стало некуда, и они стали сваливать его в охранную зону. Появилась вторая помойка, — комментирует Евгений Мурзаханов, — там идёт дорога такая, справа охранная зона, слева старая свалка. Как свалку слева закрыли, справа в охранной зоне появился мусор.

Из сообщений ОГБУ «Облкомприрода» следует, что благодаря субботникам, на которых своими силами им удаётся убрать некоторое количество мусора, количество свалок вокруг Ларинского заказника и на самой его территории уменьшается. Но полного решения проблемы с мусором, судя по всему, ждать придётся ещё не скоро.

Пока что Ларинский заказник уверенно держит свою оборону против тех, кто желает урвать кусок от охраняемой территории, и остаётся надеяться, что так будет продолжаться ещё очень долгое время. Природа должна стоять выше денег.

Текст: Илья Привалихин

Фото предоставлены Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

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