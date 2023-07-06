Еще три томских «дома за рубль» обрели потенциальных инвесторов

6 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Три инвестора заинтересовались домами-участниками муниципальной программы «Дом за рубль». Среди них есть и компании из других городов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки на аренду домов по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7 подала производственно-коммерческая фирма «Улдуз», зарегистрированная в Туле. В случае подтверждения своих намерений и заключения договора аренды предприниматели из Тульской области станут первыми иногородними инвесторами, участвующими в проекте «Дом за рубль». Начальная аукционная цена (размер годовой арендной платы) на эти два дома составляют соответственно порядка 79 тыс. рублей и 70 тыс. рублей соответственно.

Дом по ул. Советской, 36 заинтересовал представителей томской компании ООО «Регионстроймонтаж». Их заявка также оказалась единственной на торгах. Начальная аукционная цена на аренду дома составляет около 69 тыс. рублей.

Всего с начала 2023 года уже 13 «домов за рубль» обрели своих арендаторов. С начала действия проекта — 48 домов.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды, а за здание устанавливается оплата — 1 рубль в год.

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