Вырубка соснового леса в Томской районе для строительства карьера ведется незаконно — власти

11 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Вырубка соснового леса в окрестностях сел Тахтамышево и Кафтанчиково Томского района для строительства нового песчаного карьера является незаконной, так как данная территория имеет категорию защитности «зеленая зона». Об этом сообщает областной департамент лесного хозяйства.

Согласно лицензии на разработку недр, с 2007 года на этом участке в 10 км от Томска ведет добычу строительного песка ООО «НПО «Томскгеотан» (управляется ООО «УК ТИСК»). Как отмечает заместитель начальника областного департамента лесного хозяйства Роман Смалев, участки, относящиеся к землям лесного фонда в окрестностях сел Тахтамышево и Кафтанчиково, для добычи полезных ископаемых в пользование юридическим и физическим лицам не предоставлялись.

«Данная территория имеет категорию защитности „зеленая зона“. Согласно лесному и земельному законодательству, для предоставление данной территории в пользование требуется замена категории защитности земельного участка. Юридическое лицо обратилось в департамент с проектом изменения границ защитных участков, но для этого необходимо пройти согласование в муниципалитете. На сегодняшний день согласование отсутствует и категория защитности не изменена. В связи с этим участок лесного фонда для разработки карьера и добычи полезных ископаемых предоставлен быть не может», — сообщает Роман Смалев.

Уточняется, что природоохранная прокуратура сделала вывод, что лицензия на разработку недр на этой территория была выдана с нарушениями закона. Это позволило органам начать процедуру её досрочного прекращения.

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