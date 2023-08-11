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В Томске откроется первое заведение сети Nebar

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В следующую пятницу, 18 августа, в Томске состоится открытие бара федеральной сети Nebar. Как сообщают авторы проекта, новое заведение разместиться в здании по улице Ленина, 41 — ДК ТЭМЗ.

Еще в нулевых главной фишкой Nebar’a стали танцы гостей — главным образом, девушек — на барной стойке. Другие особенности сети: упор на ежедневную работу с шести вечера до шести утра и ввод системы депозитов вместо входных билетов.

В Томске заведение успело заявить о себе вакансией профессионального тусовщика с заработной платой в 80 000 рублей. Именно столько обещают человеку, который будет готов «зажигать до утра».

Идеолог барного проекта — российский клубный промоутер Павел Чесноков. В 2008 году он вместе с партнерами открыл первое заведение в Санкт-Петербурге. Затем запустились бары и в других городах — Москва, Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и другие. На сегодняшний день по всей России работает 14 заведений. Позднее, в 2012-м появился вторая барная сеть Чеснокова — «Руки вверх!», совместный проект с известным музыкантом Сергеем Жуковым, рассчитанный на более взрослую аудиторию, чем Nebar. В Томске танцевальный бар этой сети открылся в 2021-м году.

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