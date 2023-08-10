18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске перекроют движение по ул. Савиных

Дороги, Томские новости, томск движение дороги перекрытия савиных центр томска объезд новости В Томске перекроют движение по ул. Савиных

До следующего вторника, 15 августа, в Томске ограничат движение транспортных средств по улице Савиных. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением ремонтных работ теплосетей.

«В период до 20:00 15 августа перекрыто движение на участке ул. Савиных от ул. Советской до пр. Ленина. АО „Томск РТС“ ведет здесь аварийное восстановление тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В выходные в Томске изменится схема движения общественного транспорта на Фрунзе

27 июля 2023
Томские новости

Более 200 бутылок воды запасли в волонтерском штабе для доставки томичам

3 августа 2023
Томские новости

Для продолжения раскопок Томского кремля потребуется разобрать здание у музея истории города

24 июля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку щенков и котят в музейный сад

14 июля 2023
Томские новости

У Томского экономико-промышленного колледжа новый директор

24 июля 2023
Томские новости

Томскому экс-замгубернатора Паршуто изменили меру пресечения на домашний арест

4 августа 2023
Томские новости

В понедельник в Томске сохранится пасмурная погода

31 июля 2023
Томские новости

Работы по благоустройству томского Буфф-сада должны завершить к 1 сентября

17 июля 2023
Томские новости

Вчера вечером на «Томскводоканале» произошла авария

7 августа 2023
<