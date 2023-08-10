В Томске перекроют движение по ул. Савиных

10 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

До следующего вторника, 15 августа, в Томске ограничат движение транспортных средств по улице Савиных. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением ремонтных работ теплосетей.

«В период до 20:00 15 августа перекрыто движение на участке ул. Савиных от ул. Советской до пр. Ленина. АО „Томск РТС“ ведет здесь аварийное восстановление тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».