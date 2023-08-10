«Ростелеком» «присмотрит» за сетью томских аптек

10 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» охватил видеонаблюдением двадцать объектов сети аптек «Томскфармация». Специалисты оператора установили и настроили IP-камеры внутреннего и наружного обзора.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет консолидировать в одну систему видеопоток с камер, которые расположены на территориально распределенных объектах клиента. Решение дает возможность настраивать права доступа к изображениям, управлять записями и уведомлять о событиях. Весь контент хранится в зашифрованном виде на серверах «Ростелекома».

«Видеонаблюдение, как правило, устанавливают владельцы бизнеса, которые заботятся о безопасности людей и собственного имущества. Использование нашего „облака“ позволяет организациям снизить капитальные затраты, сэкономив на аналоговых видеосистемах, которые требуют покупки дорогостоящего оборудования и его обслуживания», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«По камерам я в любое время и с любого устройства могу посмотреть обстановку в аптеках, складском помещении и на прилегающих территориях, провести мониторинг обслуживания посетителей и быстро отреагировать в случае внештатной ситуации. С „Ростелекомом“ мы работаем по принципу комплексного обслуживания. Очень удобно получать все необходимые телеком-услуги у одного поставщика: видеонаблюдение, интернет, корпоративную сотовую связь и традиционную телефонию», — прокомментировала директор УМП «Томскфармация» Лариса Ильющенко.

Пользователь услуги может наблюдать за работой офиса из любой точки мира, где есть интернет. Видео доступно для просмотра от 3 до 90 дней, в зависимости от выбранного тарифного плана, который можно менять самостоятельно в личном кабинете.

Дополнительно к базовой услуге видеонаблюдения у клиента есть возможность установить модули видеоаналитики, которые автоматически обрабатывают изображения с камер — распознают лица и автомобильные номера, ведут подсчет посетителей, определяют длину очередей и создают тепловые карты.

Подробную информацию об услуге «Облачное видеонаблюдение» можно узнать по телефону 8-800-200-30-00 или на сайте компании.

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