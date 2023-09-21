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Ботаникум. Как в сибирскую тайгу попали родственники орхидей?

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Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

В Каргасоксом районе Томской области можно найти редкий вид растения с любопытным названием — кокушник длиннорогий из семейства орхидных.

Как попали в Сибирь растения из влажных тропиков? «У нас сформировалась флора, характерная для зоны с хорошо выраженной снежной зимой и тёплым коротким летом — ее еще называют бореальной. Прежде всего, она известна семействами осоковых, злаковых и розацеа, не орхидных. Но раньше здесь были широколиственные, „теплые“ леса, которые доходили до Северного Ледовитого океана — дубы и буки шелестели прямо на его побережье! А потом случилось оледенение и все это, естественно, исчезло», — поясняет Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института НИ ТГУ.

Но следы этой прошлой жизни остались в наших лесах, и их до сих пор можно увидеть собственными глазами.

Как сохранить удивительные растения, доставшиеся нам от совсем другого периода существования Сибири? Необходимо уделять внимание эковопросам. Сейчас в Томске идет конкурс для школьников, студентов колледжей и техникумов от 13 до 18 лет, интересующихся темой «зеленых технологий». Цель — привлечь ребят к поиску инструментов, которые помогут экологии региона. Отсюда и тематические направления: от снижения объёмов водопотребления до улучшения природно-климатических условий. Организаторы конкурса — департамент природных ресурсов Томской области, «Газпромнефть-Восток» и «Облкомприрода». Конкурсные материалы необходимо прислать до 13 октября включительно на электронную почту vasina@green.tsu.ru.

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