Ботаникум. Как узнать о жизни «красного корня» на Васюгане

14 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?



Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

На Васюгане можно увидеть редкое краснокнижное растение — копеечник альпийский из семейства бобовых.

Сегодня его выращивают во многих ботанических садах: «Копеечник — очень ценное лекарственное растение. Его еще называют „красный корень“ и считают „мужским“ растением. Вид по результатам мониторингов занесен в Красную Книгу Томской области, но данных по нему пока немного», — говорит Алексей Прокопьев, старший научный сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада ТГУ. «У нас есть мечта — съездить на Васюган, посмотреть, насколько сейчас сохраняется этот вид на территории региона».

Мониторинг — одно из важных направлений в экологии. Та же Красная Книга регулярно обновляется на основе уточненных данных: «Последняя версия Красной Книги вышла в 2013 году, но в этом году выйдет новая, там будут добавлены виды», — говорит Алексей.

«Газпромнефть-Восток» участвует в проекте создания системы экологического мониторинга в Томске и областных центрах. С помощью нее пока нельзя следить за исчезающими видами, но зато можно наблюдать изменения погоды и состояние воздуха за окном. Оборудование позволяет измерить его температуру, давление, влажность, а также возможное наличие в атмосфере посторонних веществ. Данные доступны на сайте Облкомприроды.

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