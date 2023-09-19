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Ботаникум. Растение, которое не стоит срывать для букета

Ботаникум, Газпромнефть-Восток, Погода и природа, Томские новости, Экология, кувшинки томск Красную Книгу Томской области внесена Nymphaea tetragona Georgi экология Ботаникум. Растение, которое не стоит срывать для букета

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области и как могут исчезнуть из нее, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона?

Партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в сибирской тайге. Вместе с ней мы исследуем лесные просторы и узнаем у специалистов интересные факты о редкой флоре в спецпроекте «Ботаникум» на Томском Обзоре.

В Красную Книгу Томской области внесена Nymphaea tetragona Georgi — кувшинка четырехугольная.

Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института НИ ТГУ, рассказывает: «Эти растения укоренены на дне озер. Кувшинки не имеют лекарственной ценности и не нужны нам в букетах: они не стоят без воды. Самое лучшее — любоваться ими на водоеме, делать селфи прямо на природе. Ведь кувшинки создают очень важную вещь — красоту места».

Как помочь сохранению редких водных растений и местных красот в Томской области? Поддерживать общественные экоинициативы. В грантовом конкурсе «Газпромнефть-Восток» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» одним из победителей стал проект «Родниковое озеро, или К истокам Большого Университета». Его заявители, студенты ТУСУРа, планируют регулярно очищать дно Университетского озера и привлекать внимание горожан к этому важном экопространству в центре Томска. Участвуют в его судьбе и гидрологи из профессионально-волонтерского проекта «Родники Томска».

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