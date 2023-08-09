На следующей неделе начнется асфальтирование второй стороны Коммунального моста в Томске

9 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томска

В следующий вторник, 15 августа рабочие приступят к асфальтированию второй стороны Коммунального моста через Томь, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас в районе девятой опоры моста завершается установка последнего деформационного шва, полностью завершены работы по гидроизоляции, ведется установка перильного ограждения. К 15 августа подрядчик должен приступить к укладке асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.



В ходе еженедельного штаба по капитальному ремонту моста и.о. мэра Михаил Ратнер поручил подрядчику и профильному департаменту состыковать все работы и сократить сроки каждого из этапов, чтобы в сентябре открыть движение по всем полосам Коммунального моста.

«Сегодня на штабе обсудили график производства работ на август, — сказал Михаил Ратнер. — Подрядчику предстоит не только асфальтирование ремонтируемой части моста и установка барьерного ограждения, но также демонтаж бетонных плит и выравнивание дорожного полотна в месте стыков на отремонтированной полосе».

Как уточняет департамент капитального строительства, сейчас на объекте работает более 60 человек. Бригады продолжают окраску металлоконструкций и ремонт ливневой канализации. Завтра подрядчик ожидает поставку барьерного ограждения, монтаж которого начнется сразу после асфальтирования.

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