С 14 августа в Томской области начинается сезон сбора кедровой шишки

9 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В этом году в Томской области сезон сбора кедровой шишки начнется с 14 августа. Как сообщает областной департамент лесного хозяйства, с этого времени заготавливать орех можно в Томском и Кожевниковском районах, а также ЗАТО Северск. В остальных южных районах сбор кедрового ореха разрешен с 21 августа, в северных — с 1 сентября.

Отмечается, что согласно закону «Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд» в Томской области разрешен сбор только опавшей кедровой шишки. Заезд машин и техники в кедровники, а также преждевременное механическое сбивание шишки строго запрещены.

Что касается ягод, то собирать бруснику официально разрешено с 14 августа в южных районах и с 21 августа — на севере. Клюкву можно начать заготавливать в южных районах только с 11 сентября, в северных — с 18 сентября.

«В течение двух месяцев лесничие вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках. На основе полученных данных комиссия в составе представителей департаментов лесного хозяйства, потребительского рынка и общественной палаты установила официальные сроки сбора», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, в целом урожай дикоросов в этом году ожидается слабый. Однако в некоторых районах он сохранится на уровне прошлых лет.

Томичам напоминают, что нарушение сроков сбора дикоросов, а также использование запрещенных приспособлений приводит к потере ценных свойств лесной продукции и снижению количества их плодов. За несоблюдение установленных правил нарушителям грозит административный штраф:

физическим лицам — от 500 до 1000 рублей;

должностным лицам — от 1000 до 2000 рублей;

юридическим лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Помимо штрафов, нарушителей ждет конфискация орудия сбора и урожая.

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