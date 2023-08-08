Арендаторы томских «домов за рубль» смогут получить льготу по микрозаймам

8 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Участники томской программы «Дом за рубль» смогут получить льготу по займу до 5 миллионов рублей. Как сообщает мэрия Томска, для этого в соответствующий акт внесен новый вид микрозайма — «Восстановление культурного наследия».

Согласно изменениям в Правилах предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Фонда микрофинансирования Томской области, максимальная сумма такого займа — 5 миллионов рублей. Кредит будет выдаваться на срок до 36 месяцев с возможностью предоставления отсрочки оплаты основного долга до 6 месяцев. В первые 12 месяцев процентная ставка составит 3% годовых, в последующие месяцы — 70% от ключевой ставки Банка России.

При сумме микрозайма до 300 тыс. рублей обеспечение по договору микрозайма не требуется. При сумме до 1 млн рублей требуется поручительство или залог движимого, недвижимого имущества. При сумме от 1 до 5 млн рублей необходимо обеспечение залогом движимого и\или недвижимого имущества.

Уточняется, что Комитет исторического наследия уже Томска проинформировал действующих и потенциальных участников проекта «Дом за рубль» о возможности получения нового вида поддержки МСП.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».