В Томске объявлен режим высокой пожароопасности
С 8 по 11 августа в Томске сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
«В Тегульдетском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:
— возникновением природных пожаров;
— возникновением пожаров в населенных пунктах, а также ландшафтных пожаров, в том числе их распространение на населенные пункты и объекты экономики;
— задымлением территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов.
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