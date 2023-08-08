18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске объявлен режим высокой пожароопасности

Погода и природа, Томские новости, лесные пожары пожарная обстановка сводка жесть Томска новости погода В Томске объявлен режим высокой пожароопасности

С 8 по 11 августа в Томске сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«В Тегульдетском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:
— возникновением природных пожаров;
— возникновением пожаров в населенных пунктах, а также ландшафтных пожаров, в том числе их распространение на населенные пункты и объекты экономики;
— задымлением территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды

1 августа 2023
Томские новости

Томских абитуриентов приглашают на «Политех Live»

20 июля 2023
Томские новости

В Томске откроется выставка картин Владимира Пантелеева о сибирской природе

3 августа 2023
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение на ул. Вершинина

17 июля 2023
Томские новости

Томский кинопроект с российскими звездами открыл набор в команду

17 июля 2023
Томские новости

«Настал тот момент, когда необходимо провести плановые работы» — инженер «Томскводоканала» о масштабном отключении воды в Томске

25 июля 2023
Томские новости

Медсанчасть №1 и поликлинику №8 присоединят к томской горбольнице

4 августа 2023
Томские новости

В Томске перекроют движение на участке проспекта Развития

19 июля 2023
Томские новости

У Томского экономико-промышленного колледжа новый директор

24 июля 2023
<