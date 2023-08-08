В Томске объявлен режим высокой пожароопасности

8 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 8 по 11 августа в Томске сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«В Тегульдетском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:

— возникновением природных пожаров;

— возникновением пожаров в населенных пунктах, а также ландшафтных пожаров, в том числе их распространение на населенные пункты и объекты экономики;

— задымлением территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населенных пунктов.

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