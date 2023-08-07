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Вчера вечером на «Томскводоканале» произошла авария

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Вчера вечером, 6 августа, в Томске произошла авария на 128-й скважине, из-за чего в нескольких домах отсутствовало водоснабжение, сообщает «Томскводоканал».

«Из-за порыва в городских сетях было снижено давление, в нескольких домах ресурс отсутствовал», — говориться в сообщении.

Отмечается, что к 5 утра аварийный ремонт систем водоснабжения был завершен. В ближайшее время вода должна вернуться во все дома в полном объёме.

В случае проблем с подачей воды томичам необходимо обратиться в диспетчерскую «Томскводоканала» 90-50-90 или в свою УК (ТСЖ) по телефону оперативно-диспетчерской службы 005.

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