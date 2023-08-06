В Томске в полном объеме восстановлена подача воды

Сегодня, 6 августа, в Томске после массового отключения водоснабжения полностью восстановлена подача холодной воды в районах города и близлежащих поселках, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с шести утра ресурсная организация ООО "Томскводоканал" досрочно вышла на расчетные мощности.

В случае проблем с холодным водоснабжением после масштабного отключения томичам необходимо обратиться в УК (ТСЖ) или аварийную службу ТВК 90-50-90. Также звонки принимает городская оперативно-дежурная служба 005.

Напомним, что массовое отключение холодной воды было запланировано с 3 по 6 августа в рамках ремонтных работ трубопровода. За это время рабочим предстояло заменить запорные арматуры диаметром от 300 до 1200 мм в городе, а также в районе артезианских скважин. Предполагается, что после этого получится снизить количество повреждений на сетях водоснабжений.

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