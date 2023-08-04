В Томске начались инженерные изыскания на участке под межвузовский кампус

4 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томской области

Вчера, 3 августа, в Томске компания ООО «Мегаполис» приступила к инженерным изысканиям на земельном участке, утвержденном под строительство межвузовского кампуса рядом с Особой экономической зоной (ОЭЗ) в поселке Заварзино-Радиостанция № 1,2. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, эти работы продлятся в течение полугода.

«До первых морозов проектировщикам предстоит взять все необходимые пробы, то есть провести экологические, геодезические и геологические изыскания. Далее специалисты будут делать съемку и замеры участка, проводить гидрометеорологические исследования. Эти сведения лягут в основу проектно-сметной документации кампуса, в частности его фундамента, — говориться в сообщении.

Отмечается, что инженерные изыскания дают старт работ по проектированию кампуса. На участке работают три бригады геодезистов и бригада геологов. На сегодняшний день выполняются первые проходы, используется буровая установка для получения проб с целью изучения физико-механических свойств грунта.

Ранее сообщалось, что окончание строительства межвузовского кампуса намечено на третий квартал 2027 года. Предполагаемая предельная стоимость проекта — 41,66 млрд рублей. На площади 191 тыс. кв. м разместятся гостиница для студентов на шесть тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Окончательные параметры площади объекта будут уточнены после завершения проектирования.

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