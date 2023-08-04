Томичей приглашают на концерты органной музыки под открытым небом

4 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томской области

Сегодня, 4 августа, и завтра, 5 августа, на уличной сцене Томской филармонии пройдут концерты органной музыки в рамках проекта «Классическое лето», сообщает администрация Томской области.

Для томичей и гостей города на цифровом органе итальянской фирмы Viscount сыграет Мария Блажевич. Сегодня в 19:00 она исполнит программу «Маэстро Бах», а в субботу — «Шедевры русской киномузыки», в том числе мелодии из популярных фильмов «Джентльмены удачи», «Мой ласковый и нежный зверь», «Солярис», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Тот самый Мюнхгаузен», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.

Отмечается, что все мероприятия на летней эстраде свободны для посещения. В случае плохой погоды (дождь или ветер) концерты будут перенесены в фойе Большого концертного зала.

Полное расписание летних мероприятий под открытым небом можно найти на сайте Томской филармонии.

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