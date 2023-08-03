Более 200 бутылок воды запасли в волонтерском штабе для доставки томичам

3 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томска

В томский волонтерский штаб доставили более 200 бутылок питьевой воды объемом 5 и 10 литров для доставки томичам во время массового отключение водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее и.о. мэра Михаил Ратнер поручил организовать работу волонтеров, которые будут помогать с доставкой воды до квартиры маломобильных, пожилых и многодетных горожан.

Сделать заявку на доставку воды можно будет 4 и 5 августа, с 9.00 до 18.00, по телефонам 99-12-50 и 99-12-51. Развозить воду будут с 11.00 до 20.00 несколько бригад, сформированных из бойцов студотрядов. На местах подвоза воды будут дежурить волонтеры.

Напомним, что с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, в Томске ожидается массовое отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ. Вода будет отсутствовать в Октябрьском районе, части Ленинского района, в с. Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, пос. Сосновый бор, Спутник, Росинка и мкр. Академгородок. С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.

Томичей просят заранее — не менее, чем за 6 часов до отключения — запастись водой.

Вся актуальная информация о масштабном отключении доступна на сайте мэрии.

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