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Житель Томского района из-за проигрыша на ставках чуть не поджег себя и офис букмекеров

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В Томске задержали подозреваемого в вымогательстве мужчину, который угрожал поджечь себя и офис букмекеров из-за проигрыша в ставках на спортивные состязания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, житель Томского района проиграл более миллиона рублей, из-за чего пришел в букмекерскую контору и облил пол и свою одежду из канистры с бензином. С зажигалкой в руках он хотел поджечь себя и требовал от работников заведения вернуть потраченные деньги. Они были вынуждены отдать имеющиеся наличные средства, одновременно сообщив о происшествии в правоохранительные органы.

В итоге прибывшие сотрудники полиции вступили со злоумышленником в диалог и убедили не совершать необдуманных поступков. Его задержали и вывели на улицу. В результате инцидента пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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