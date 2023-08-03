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Томичей приглашают отметить 15-летие журнала «Новый рок»

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Уже сегодня, 3 августа, состоится юбилейный гиг «15 лет в обед» от музыкального журнала «Новый рок», включающий встречу с главным редактором и концерт при участии томских коллективов, сообщают организаторы мероприятия.

«По приглашению наших друзей из Street Vision Prodaction мы влились в двухдневный фестиваль коллабораций „ТУСУР Оринджинал Фест“, чтобы отметить 15-летие журнала интересным событием, которое случится с 18:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

В начале вечера главный редактор журнала Александр Арляпов в формате паблик-тока расскажет об истории и настоящем журнала. После чего зрителей ждут показ видеофрагментов на экране и обсуждение, в котором примут участие создатель и админ сайта «Новый рок» Александр Банщиков, первый верстальщик журнала Василий Вершинин, декан ВШЖ ТГУ Илья Мясников, певица Наталья Нелюбова, дизайнер Павел Богданов, художница Анна Кузнецова и фотограф Павел Рыскаленко.

Затем в 19:00 стартует концерт музыкальных рок-групп «немой» (пост-джаз, пост-рок), «домашние животные» (эмо-рок, панк) и Qantabrika (world, folk’n’roll, балканско-цыганский этно-рок).

Мероприятие пройдет на новой арт-площадке «Радиолокация» по адресу ул. Советская, 45, в уютном дворике между зданиями Дома Учёных и СФТИ.

На территории во время праздника будут работать фудкорты. Вход свободный.

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