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Томский стейк-хаус «Антрекот» открыл летник с контактным баром и фудтраком

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Вчера, 1 августа, томский стейк-хаус «Антрекот» открыл в тестовом режиме летнюю веранду с контактным баром, рассчитанную на 30 человек. Как сообщают в заведении, часть блюд для посетителей летника будет готовится в фудтраке, расположенном рядом.

«Когда заведение находилось по старому адресу на Трифонова, 22б, там был летник на протяжении нескольких лет. При переезде на Розочку (сейчас „Антрекот“ находится в „доме за рубль“ на ул. Розы Люксембург, 16 — прим. ред), можно было поставить три стола и стулья на улице, назвав это „летником“. Но хотелось сделать красиво и качественно, а это нужны были время и деньги», — рассказали «Томскому Обзору» в «Антрекоте».

Фото: стейк-хаус «Антрекот» (vk.com)

Сейчас в летнике стоит восемь столов, еще два появится в ближайшее время. В заведении отмечают, что в процессе работы пространство также планируют совершенствовать и дополнять предметами интерьера, уличными лавками, цветами на столах и другими мелкими деталями.

В отличие от основного зала, веранда будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00.

Фото: стейк-хаус «Антрекот» (vk.com)

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